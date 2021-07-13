Экономика 13.07.2021 10:51
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13.07.2021 10:51
Управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов прокомментировал рост цен на уголь, сообщила ИА «Высота 102" пресс-служба банка.
Цены на энергетический уголь выросли в Европе (CIF ARA) на 5,2% до $127/т и в Азии (Newcastle) на 3,4% до $142,5/т с начала июля 2021 г. Рост котировок обусловлен ограничением пропускной способности железной дороги в ЮАР, которая 3 июля столкнулась с очередным крушением груженого поезда – он заблокировал обе линии в экспортный терминал порта. Хотя одна из линий 5 июля уже вернулась к работе, ограничения на вывоз угля будут сохраняться большую часть месяца, в том числе из-за плановых остановок на техобслуживание 13-19 июля. Это окажет поддержку ценам на уголь и позволит им оставаться на максимальных уровнях до конца текущего месяца.
Несмотря на рекордные текущие цены на уголь, Индия не смогла собрать заявки на 48 из 67 выставленных на продажу угольных рудников (преимущественно энергетических). Правительство Индии стремится превратить страну в нетто-экспортера угля, поэтому планировала увеличить число частных компаний в отрасли. Низкое число полученных предложений указывает на слабый интерес инвесторов к отрасли в связи с экологическими вопросами и низкой рентабельностью.
На наш взгляд, слабый интерес к инвестициям в угольный сектор наблюдается во многих ключевых странах и регионах, что может в среднесрочной и долгосрочной перспективе оказать существенную поддержку котировкам угля. Несмотря на то, что повсеместно декларируются цели перехода к низкоуглеродным и возобновляемым источникам энергии, быстро завершить энергопереход не удастся. Уже сейчас отрасль сталкивается с недофинансированием, которое приведет к новым сбоям в производстве и потенциальному дефициту угля за пределами 2023 г.
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