Житель Урюпинска выбил ногой дверь в городской администрации

Происшествия 12.07.2021 14:05
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12.07.2021 14:05
Полицейские задержали 22-летнего жителя Урюпинска, который ударом ноги разбил стеклопакет входной двери в здание городской администрации. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, сообщение о повреждении двери поступило в дежурную часть полиции города Урюпинска минувшей ночью. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Молодой человек пояснил, что выбил дверь, чтобы показать свою физическую силу. Гуляя в компании друзей он заявил, что сможет одним ударом сломать стеклопакет, но ему не поверили. Тогда он решил доказать, что сможет это сделать. Сумма ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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