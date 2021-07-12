Происшествия 12.07.2021 13:45
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12.07.2021 13:45
Стрельбу по колесам из табельного оружия пришлось применить инспекторам ДПС во время погони за пьяным 34-летним водителем, угнавшим у таксиста Renault Logan. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, нетрезвый оренбуржец устроил гонки с полицией в Светлоярском районе минувшей ночью.
Сотрудники ДПС обратили внимание на подходивший под описание в ориентировке автомобиль и потребовали от водителя остановиться. Однако ранее судимый житель Оренбурга выжал педаль газа и на большой скорости попытался скрыться. К преследованию угонщика подключились несколько экипажей спецроты областного батальона ДПС и мотовзвода. Они сумели вывести нарушителя с городских улиц, чтобы минимизировать риск для окружающих.
Чтобы остановить угонщика, полицейский произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух и открыл прицельную стрельбу по колесам. Результат был предсказуемым — машина была остановлена, а оренбуржец задержан. В ходе допроса он пояснил, что выпил полтора литра пива и уходил от погони, потому что был пьян. Он сознался, что отобрал Renault Logan у таксиста, который привез его к месту назначения в Красноармейском районе Волгограда.
В отношении водителя составлены административные протоколы за нарушения в сфере БДД, собранные материалы по факту угона переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела.
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