Происшествия

Четырех человек госпитализировали из перевернувшейся на трассе под Волгоградом иномарки

Происшествия 11.07.2021 11:42
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11.07.2021 11:42


Двое 30-летних взрослых и дети 2 и 4 лет доставлены в больницу с травмами с места ДТП на трассе Р-22 «Каспий» в Михайловском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный Главк МВД, около шести часов утра 10 июля на дороге опрокинулся седан Kia Rio, за рулем которого была 30-летняя женщина. По предварительным данным, водитель ехала в сторону Москвы и не справилась с управлением. Автомобиль наехал на дорожное ограждение, разделяющее транспортные потоки, и опрокинулся на крышу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

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