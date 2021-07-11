Пожарные спасли женщину из горящего дома в поселке под Волгоградом

Происшествия 11.07.2021 10:24
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11.07.2021 10:24
В крупном пожаре в поселке Горный Балыклей Дубовского районе минувшей ночью едва не погибла 54-летняя женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, на улице Банной горели крыши кирпичного дома, гаража и летней кухни – общая площадь возгорания составила 112 квадратных метров. Диспетчер принял звонок о пожаре в 01.45, через 12 минут расчеты противопожарной службы Горного Балыклея потушили огонь. Причина возгорания устанавливается.
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