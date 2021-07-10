После ссоры двух женщин загорелся магазин в Волгоградской области

Происшествия 10.07.2021 12:18
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10.07.2021 12:18
Подозреваемую в поджоге магазина задержали полицейские в Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, сообщение о возгорании торгового павильона поступило ночью от 42-летней собственницы объекта. Женщина сообщила, что неизвестное лицо подожгло деревянный порог магазина, после чего огонь перекинулся на входную дверь и рольставни. Пламя потушили жители соседних домов. Ущерб составил около 25 тысяч рублей.
Поджигателя установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Как выяснилось, пожар устроила 37-летняя ранее судимая местная жительница. Она созналась в содеянном и пояснила, что между ней и хозяйкой магазина произошел конфликт, в связи с чем она решила ей отомстить. Женщина взяла бутылку с бензином и в темное время суток подожгла торговую точку, а затем скрылась.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога). Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.
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