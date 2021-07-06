Происшествия

В прыжке и с пистолетом: в Волгограде задержали беглого угонщика из Саратова (ВИДЕО)

Происшествия 06.07.2021 15:16
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06.07.2021 15:16




Уголовное дело возбуждено в отношении 31-летнего водителя, которого в состоянии алкогольного опьянения минувшим вечером задержали волгоградские полицейские по подозрению в угоне автомобиля. Медицинское освидетельствование показало, что в крови угонщика содержалось 1,2 промилле алкоголя на момент задержания, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области.
Накануне вечером в дежурную часть полиции Краснооктябрьского района поступила ориентировка об угоне ВАЗ-2108, которую передали нарядам ДПС. Около 21.30 похожий автомобиль полицейские заметили в Советском районе и начали преследование. Догнать злостного нарушителя удалось только в Кировском районе, где сотрудники ГИБДД были вынуждены физически блокировать автомобиль, применить силу и спецсредства.
Оказалось, что задержанный уже ранее был лишен водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде, а сотрудники УФСИН по Саратовской области разыскивают его за нарушение порядка и условий отбывания наказания. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с угоном автомобиля.

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