Происшествия 06.07.2021 15:16
0
06.07.2021 15:16
Уголовное дело возбуждено в отношении 31-летнего водителя, которого в состоянии алкогольного опьянения минувшим вечером задержали волгоградские полицейские по подозрению в угоне автомобиля. Медицинское освидетельствование показало, что в крови угонщика содержалось 1,2 промилле алкоголя на момент задержания, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области.
Накануне вечером в дежурную часть полиции Краснооктябрьского района поступила ориентировка об угоне ВАЗ-2108, которую передали нарядам ДПС. Около 21.30 похожий автомобиль полицейские заметили в Советском районе и начали преследование. Догнать злостного нарушителя удалось только в Кировском районе, где сотрудники ГИБДД были вынуждены физически блокировать автомобиль, применить силу и спецсредства.
Оказалось, что задержанный уже ранее был лишен водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде, а сотрудники УФСИН по Саратовской области разыскивают его за нарушение порядка и условий отбывания наказания. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с угоном автомобиля.
Реклама
В Волгограде "КамАЗ" с прицепом стукнулся с маршруткой (ВИДЕО)06.07.2021 14:59
Происшествия 06.07.2021 14:59
КамАЗ протаранил иномарку на Волжской ГЭС: водитель госпитализирован06.07.2021 11:46
Происшествия 06.07.2021 11:46
Водитель минивэна из ХМАО впечатался в фуру под Волгоградом: есть пострадавшие06.07.2021 11:13
Происшествия 06.07.2021 11:13
Два человека пострадали при пожаре в девятиэтажке на западе Волгограда06.07.2021 09:16
Происшествия 06.07.2021 09:16
Эвакуировали 20 человек: волгоградец погиб при пожаре в собственной квартире05.07.2021 20:18
Происшествия 05.07.2021 20:18
В Волгограде сотрудник ЖКХ рассекал на машине по пешеходным дорожкам парка05.07.2021 17:22
Происшествия 05.07.2021 17:22
В Волгоградской области в ерике утонул 13-летний школьник05.07.2021 12:56
Происшествия 05.07.2021 12:56
Лихач на внедорожнике устроил "покатушки" по дорожкам и ступеням набережной в Волгограде (ВИДЕО)05.07.2021 10:27
Происшествия 05.07.2021 10:27
Не справился с управлением: водитель погиб на трассе в Волгоградской области05.07.2021 10:24
Происшествия 05.07.2021 10:24
Подросток на мопеде сбил пожилого велосипедиста под Волгоградом05.07.2021 10:02
Происшествия 05.07.2021 10:02
В центре Волгограда пропала женщина в синих шортах в горошек04.07.2021 18:02
Происшествия 04.07.2021 18:02
Двое подростков разбились на скутере в городе Волгоградской области04.07.2021 10:21
Происшествия 04.07.2021 10:21
Поджог или случайность: на западе Волгограда сгорел автомобиль04.07.2021 09:21
Происшествия 04.07.2021 09:21
В Волгоградской области в ДТП погиб 18-летний юноша, двое детей пострадали03.07.2021 10:12
Происшествия 03.07.2021 10:12
Водитель грузовика устроил тройное ДТП на светофоре в Волгограде02.07.2021 10:14
Происшествия 02.07.2021 10:14
Реклама