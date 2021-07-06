В Волгоградской области реконструируют железнодорожный мост через Дон

Экономика 06.07.2021 14:08
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06.07.2021 14:08
Железнодорожный мост через Дон в Калачевском районе реконструируют и откроют для движения поездов. Это решение озвучил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на выездном совещании с начальником Приволжской железной дороги Сергеем Альмеевым, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Напомним, рядом со старым мостом в декабре 2020 года на 281-м километре участка «Лихая — Волгоград» ввели в эксплуатацию новый железнодорожный переход. Его строительство продолжалось на протяжении шести лет. Мост вошёл в перечень наиболее важных объектов ж/д транспорта общего пользования. На переходе установлена система видеонаблюдения и периметровая сигнализация.
В ходе выездного совещания Сергей Альмеев также сообщил, что осенью текущего года завершится строительство второго пути на участке «М. Горький – Котельниково». С окончанием работ будет сдан в эксплуатацию двухпутный участок железной дороги на станции Максима Горького важнейшая в структуре ПривЖД сортировочная станция. Объект имеет стратегическое значение в масштабах страны и призван укрепить внешнеторговый обмен и геополитические связи Волгоградской области. В настоящее время введены во временную эксплуатацию 150,1 из 174,9 км вторых путей, пропускная способность увеличилась с 25 до 39 пар поездов в сутки. После завершения работ она вырастет до 154 пар поездов в сутки.
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