Происшествия

Водитель минивэна из ХМАО впечатался в фуру под Волгоградом: есть пострадавшие

Происшествия 06.07.2021 11:13
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06.07.2021 11:13


Женщина и ребенок пострадали в результате столкновения минивэна с большегрузом на трассе "Сызрань - Саратов – Волгоград". Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла на 574 км автодороги в Дубовском районе.

По предварительной информации, 35-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа, управляя автомашиной "Volkswagen Multivan", не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с идущим впереди в попутном направлении автомобилем "Mercedes-Benz" в составе полуприцепа под управлением 66-летнего жителя Саратовской области. В результате ДТП 66-летняя пассажирка и 8-летний пассажир минивэна доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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