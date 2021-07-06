Два человека пострадали при пожаре в девятиэтажке на западе Волгограда

Происшествия 06.07.2021 09:16
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06.07.2021 09:16
Второй за сутки пожар произошел в многоквартирном доме в Дзержинском районе Волгограда минувшей ночью, в результате которого пострадали 49-летняя женщина и 33-летний мужчина. Возгорание произошло в 00.10 в одной из квартир в девятиэтажке на бульваре 30-летия Победы, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области. К моменту прибытия расчетов 15-ой пожарно-спасательной части в комнате горели домашние вещи на площади 4 квадратных метров. Огонь был ликвидирован через 17 минут после вызова. Причина пожара устанавливается.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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