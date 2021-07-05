Банк «Открытие» открыл новый офис на юге Москвы по адресу ул.Чертановская 1г

Современное отделение банка «Открытие» площадью 166 кв.м. открылось в непосредственной близости к станции метро Чертановская по адресу ул.Чертановская 1г, сообщила ИА «Высота 102 » пресс-служба банка .

В новом офисе банка частным клиентам доступны оформление дебетовых и кредитных карт, кредитов наличными, вкладов, инвестиционных и накопительных продуктов, ипотечное кредитование. В офисе установлены три банкомата: один из них внутри офиса с ограниченным доступом и еще два установлены в зоне 24 и позволяют клиентам самостоятельно круглосуточно совершать операции получения и внесения наличных денег, проводить переводы и платежи.

«Банк осуществляет плавный переход на технологию безбумажного подписания документов. Это сокращает время обслуживания клиентов, затраты на логистику и хранение документов, снижает риски. В новом офисе реализована данная модель работы. Кроме того, есть система электронной очереди, возможна запись в отделение через сайт», - отметила управляющий Центрального филиала банка «Открытие» Екатерина Кузьма.

В новом офисе клиенты банка могут воспользоваться сервисом премиального уровня – для этих целей выделена специальная переговорная комната, которая гарантирует конфиденциальность при проведении деловых переговоров и встреч.

Режим работы офиса «Чертановский»: пн-пт с 10 до 19 часов.

Как сообщила Екатерина Кузьма, в августе состоится открытие офиса банка «Открытие» на Ленинградском шоссе 70 возле станции Сокол (переезд офиса Дубки-2), а осенью - нового офиса на юге Москвы около станции метро Аннино.