В Волгограде не могут восстановить разрушенную стелу c названием города

Общество 04.07.2021 19:25
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04.07.2021 19:25
Жители Красноармейского района Волгограда возмущены тем, что власти города до сих пор не могут установить стелу на въезде в южную часть города, которую год назад разрушил ураган. Груду кирпичей убрали и теперь роль визитной карточки Волгограда выполняет полуобшарпанный щит. «Этот новодел, которым зачем-то власти заменили старую стелу, возведенную еще в Советском Союзе, продержался всего года два. Видно, устанавливали спустя рукава – достаточно было сильного ветра, чтобы на месте кирпичного сооружения оказалась куча обломков, - рассказывает жительница Красноармейского района Волгограда Марина. – До сих пор новую стелу не сделали. Я каждый день проезжаю мимо этого места и удивляюсь – неужели это такая непосильная задача для наших чиновников? Или бурьян по пояс – это и есть теперь визитная карточка Волгограда?».
Корреспондент ИА «Высота 102» обратился в администрацию Волгограда с просьбой пояснить проблемы с восстановлением стелы на южных воротах города. В мэрии сообщили, что новое сооружение на прежнем месте установить невозможно. «На данном участке в скором времени начнутся работы по строительству новой дорожной развязки. Поэтому стелу установят в другом месте», - прокомментировали эту ситуацию в администрации города. «Муниципалитет сейчас заканчивает процедуру урегулирования вопроса с собственниками коммуникаций, которые проходят на месте строительства стелы. Уже объявлен аукцион на разработку проектной документации для выполнения работ. На следующем этапе муниципалитет объявит аукцион на строительство новой стелы», - говорится в ответе на запрос редакции информагентства.
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