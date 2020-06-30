На въезде в Волгоград рухнула стела с названием города

«Сегодня утром по дороге на работу со Светлого Яра увидела вот такую печальную картину. Разрушена стела с надписью «ВОЛГОГРАД». Утром позвонила в градостроительный комитет администрации Волгоградской области, там сказали, что это не их территория, посоветовали позвонить в администрацию Светлоярского муниципального района. Там в приёмной тоже ответили, что это не их территория и посоветовали позвонить в администрацию Волгоградской области», - рассказала Марина.
Общество 30.06.2020 22:24
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30.06.2020 22:24
Недоумение по поводу рухнувшей стелы на въезде в Волгоград с южной стороны - на границе Светлоярского района выражают местные жители. Сейчас знакомый многим указатель с названием города-героя представляет собой груду обломков, утверждают очевидцы. Как сообщила ИА «Высота 102» неравнодушная читательница Марина Кузнецова, она пыталась выяснить причины разрушения.
«Сегодня утром по дороге на работу со Светлого Яра увидела вот такую печальную картину. Разрушена стела с надписью «ВОЛГОГРАД». Утром позвонила в градостроительный комитет администрации Волгоградской области, там сказали, что это не их территория, посоветовали позвонить в администрацию Светлоярского муниципального района. Там в приёмной тоже ответили, что это не их территория и посоветовали позвонить в администрацию Волгоградской области», - рассказала Марина.
«Сегодня утром по дороге на работу со Светлого Яра увидела вот такую печальную картину. Разрушена стела с надписью «ВОЛГОГРАД». Утром позвонила в градостроительный комитет администрации Волгоградской области, там сказали, что это не их территория, посоветовали позвонить в администрацию Светлоярского муниципального района. Там в приёмной тоже ответили, что это не их территория и посоветовали позвонить в администрацию Волгоградской области», - рассказала Марина.
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