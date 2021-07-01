Волгоградцы забили тревогу из-за посиневшего водоема

Экология 01.07.2021 15:43
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01.07.2021 15:43
Волгоградцы бурно обсуждают в соцсетях кадры, снятые на берегу волгоградского водохранилища в районе Береславки Калачевского района. Как сообщает ИА «Высота 102», пользователи сообщают о посиневшей воде, из-за которой еще недавно удобное для купания место стало непригодным для отдыха. Волгоградцы предполагают, что вода могла быть загрязнена вылитой сюда краской. По другой версии, такой ярко-синий цвет она могла приобрести из-за водорослей или жары.
Заслуженный эколог РФ Владимир Лобойко так прокомментировал произошедшее: «Изменение цвета воды водного объекта может быть связано со многими причинами, как естественными, вроде цветения водорослей, так и связанными с хозяйственной деятельностью человека. Сложно определить конкретную причину, учитывая погрешности цветопередачи видео».
Между тем, специалисты облкомприроды передали информацию в территориальное управление Росприроднадзора по Волгоградской и Астраханской области для принятия мер реагирования, так как Береславское водохранилище относится к объектам федерального уровня надзора и контроля.
Напомним, водоемы в Волгоградской области периодически меняют цвет. И происходит это почти всегда по вине человека. Например, в начале этого года странно покраснела речка Арчеда во Фролово. Выяснилось, что виной всему стал сброс канализационных вод.
Видео ВК Жесть Волгограда.
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