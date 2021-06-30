На трассе Волгоград-Москва перевернулась «ГАЗель» с мигрантами: 13 пострадавших

Происшествия 30.06.2021 08:25
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30.06.2021 08:25
В Городищенском районе Волгоградской области перевернулась пассажирская «ГАЗель». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла сегодня в 7-30 на 932 км трассы Москва-Волгоград. Водитель «ГАЗели» не справился с управлением, в результате транспортное средство занесло на обочину и оно опрокинулось. В салоне было 14 человек. По предварительным данным, 13 человек получили травмы. На месте работают экипажи ДПС, к месту аварии выехало руководство областной ГИБДД.
Как выяснилось, водитель занимался частным извозом. В салоне находились мигранты, граждане Узбекистана, которые ехали на работу в поле из Самофаловки в Иловлинский район. Документов у них не оказалось. В обстоятельствах произошедшего также будет разбираться руководство управления по делам миграции. Как выяснилось в ходе проверки, граждане Узбекистана находятся на территории России на законных основаниях.
В волгоградском облздраве пояснили, что к месту происшествия были направлены 2 бригады СМП из ГБУЗ "Городищенская ЦРБ", 4 бригады ГБУЗ "КССМП", 2 бригады трассовых медпунктов.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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