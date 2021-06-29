Надия Черкасова предложила провести цифровой онлайн-марафон с участием женщин-предпринимателей из более 100 городов России
Экономика 29.06.2021 16:27
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29.06.2021 16:27
Заместитель президента-председателя правления банка «Открытие», председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России» Надия Черкасова предложила провести двенадцатичасовой онлайн-марафон, посвященный возможностям развития компаний в эпоху цифровизации, в том числе на примерах женщин-предпринимателей с успешным опытом цифровой трансформации бизнеса. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
На заседании Совета оргкомитета Евразийского Женского Форума при Совете Федерации Надия Черкасова от имени банка «Открытие» и Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» внесла инициативу о проведении масштабного бизнес-марафона в преддверии Форума в рамках Российской региональной недели. Такой формат позволяет подключить к дискуссии десятки тысяч женщин-предпринимателей.
Участники марафона смогут бесплатно пройти цифровой чек-ап – тестирование по пяти направлениям: каналы передачи и хранения информации; интеграция цифровых технологий; использование интернет-инструментов; информационная безопасность; человеческий капитал.
Марафон затронет шесть часовых поясов, прямая трансляция будет вестись в соцсетях. В марафоне примут участие успешные предприниматели, эксперты и лидеры диджитал-индустрии.
Непосредственно в рамках форума в Санкт-Петербурге Надия Черкасова предложила организовать работу в комбинированном онлайн- и офлайн-формате интерактивной студии «Цифровое пространство Евразийского женского форума». Там могут проходить выступления экспертов, победительниц конкурсного отбора кейсов по цифровизации бизнеса, успешных женщин-предпринимательниц из разных стран, а также представителей органов власти и институтов поддержки бизнеса, лидеров цифровой индустрии.
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