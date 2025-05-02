В Волгоградской области обнаружили 65 браконьерских раколовок

Инспекторы рыбоохраны обнаружили в Волгоградской области на Верхнем плесе Цимлянского водохранилища 65 раколовок, которые являются запрещенными орудиями лова, сообщает V102.RU со ссылкой в Цимлянском отделе рыбоохраны.
Специальные устройства для ловли раков были установлены вблизи города Калач-на-Дону. В общей сложности обнаружено 65 раколовок, применение которых запрещено Правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.
- 47 экземпляров рака выпущены в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями, - сообщили в отделе рыбоохраны.
По факту обнаружения браконьерских раколовок проводится проверка.
Фото: Цимлянского отдела рыбоохраны