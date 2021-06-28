Общество 28.06.2021 17:30
0
28.06.2021 17:30
Власти Волгограда намерены благоустроить заброшенный земельный участок, расположенный за Второй продольной магистралью между ТРК «Мармелад», клиникой микрохирургии глаза и Мамаевым курганом. Как сообщает ИА «Высота 102», пустырь получит шанс стать новым инфраструктурным объектом для волгоградцев в случае изменения границ охранной зоны Мамаева кургана.
Сейчас участок за улицами Рокоссовского и Землячки представляет собой унылое зрелище: бродячие собаки, трава по пояс и свалка строительного мусора. Неизвестные, но однозначно бессовестные и непорядочные граждане устроили настоящую мусорку. Обломки гипсовых плит, использованные кирпичи, керамзит, полусгнившие деревянные столбы, ветки, провода и кабели, пластиковая обшивка салонов автомобилей и старые покрышки — на пустырь свозят крупногабаритные отходы, которые явно не имеют отношения к бытовому мусору. При этом некоторые волгоградские общественники сегодня выступили против благоустройства и застройки этой территории. Возникает вопрос: почему же активисты ранее не озаботились состоянием пустыря и наведением порядка, когда свалка только появилась и начала расти?
Впрочем, замусоренные лесопосадки и заросшую степь представляла собой вся территория, где с 1970-х годов застраивался микрорайон «Семь ветров» — сейчас он продолжает активно развиваться. Пустырь остался единственным необлагороженным участком. «Здесь очень редко можно встретить кого-нибудь, чаще люди обходят эту территорию стороной. Новый проект зон охраны объекта культурного наследия создает правовые основы для нормального освоения и развития очень важной для нашего города территории. Так этот пустырь, находящийся за второй продольной магистралью, преобразится для горожан. Это станет возможным только при изменении зон охраны объекта», — пояснил директор Волгоградского областного научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры Александр Клейтман.
Эксперт сравнил потенциал ныне заброшенной территории с местом, где сейчас у подножия Мамаева кургана расположен парк Победы. Несколько лет назад некоторые общественники возмущались и оставляли негативные отзывы о проекте благоустройства. Теперь же новая зона отдыха популярна у горожан и гостей Волгограда, которые проводят время у светомузыкального фонтана, под светодиодными арками, занимаются спортом и гуляют с детьми.
Реклама
«За Волгой для нас земли нет»: многодетные семьи под Волгоградом готовятся к прямой линии с президентом28.06.2021 19:41
Общество 28.06.2021 19:41
Хутор в Волгоградской области залили хлоркой после вспышки коронавируса28.06.2021 17:55
Общество 28.06.2021 17:55
На площади для митингов в Волгограде "посадят" одуванчики28.06.2021 16:35
Общество 28.06.2021 16:35
Из-за жары в Волгоградской области продлили запрет на посещение лесов28.06.2021 16:14
Общество 28.06.2021 16:14
В Волгоградской области количество жертв COVID-19 превысило 1,5 тысячи человек28.06.2021 12:32
Общество 28.06.2021 12:32
Заходим на третью волну: в Волгограде разворачивают койки и отправляют на удаленку28.06.2021 11:52
Общество 28.06.2021 11:52
Напои жаждущих: волгоградка просит горожан спасти животных от смерти28.06.2021 10:46
Общество 28.06.2021 10:46
В Волжском День молодежи отметили у воды пенными вечеринками28.06.2021 08:31
Общество 28.06.2021 08:31
Владельца неприметного памятника истории в центре Волгограда обязали раскошелиться27.06.2021 18:24
Общество 27.06.2021 18:24
В День молодежи в Волгоградской области отменены концерты из-за коронавируса27.06.2021 13:31
Общество 27.06.2021 13:31
Жители Волгограда могут потратить в среднем 28 тысяч рублей на летний отдых27.06.2021 12:46
Общество 27.06.2021 12:46
Город в Волгоградской области снова остался без воды27.06.2021 11:08
Общество 27.06.2021 11:08
Африканская жара и суховеи испытывают на прочность жителей Волгоградской области27.06.2021 09:45
Общество 27.06.2021 09:45
Трезвое воскресенье: волгоградская молодежь отмечает свой праздник27.06.2021 09:17
Общество 27.06.2021 09:17
«Купался последний раз, когда был дождь»: хроника обезвоженных городов и поселков Волгоградской области26.06.2021 18:53
Общество 26.06.2021 18:53
Реклама