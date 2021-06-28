



Власти Волгограда намерены благоустроить заброшенный земельный участок, расположенный за Второй продольной магистралью между ТРК «Мармелад», клиникой микрохирургии глаза и Мамаевым курганом. Как сообщает ИА «Высота 102», пустырь получит шанс стать новым инфраструктурным объектом для волгоградцев в случае изменения границ охранной зоны Мамаева кургана.

Сейчас участок за улицами Рокоссовского и Землячки представляет собой унылое зрелище: бродячие собаки, трава по пояс и свалка строительного мусора. Неизвестные, но однозначно бессовестные и непорядочные граждане устроили настоящую мусорку. Обломки гипсовых плит, использованные кирпичи, керамзит, полусгнившие деревянные столбы, ветки, провода и кабели, пластиковая обшивка салонов автомобилей и старые покрышки — на пустырь свозят крупногабаритные отходы, которые явно не имеют отношения к бытовому мусору. При этом некоторые волгоградские общественники сегодня выступили против благоустройства и застройки этой территории. Возникает вопрос: почему же активисты ранее не озаботились состоянием пустыря и наведением порядка, когда свалка только появилась и начала расти?







Впрочем, замусоренные лесопосадки и заросшую степь представляла собой вся территория, где с 1970-х годов застраивался микрорайон «Семь ветров» — сейчас он продолжает активно развиваться. Пустырь остался единственным необлагороженным участком. «Здесь очень редко можно встретить кого-нибудь, чаще люди обходят эту территорию стороной. Новый проект зон охраны объекта культурного наследия создает правовые основы для нормального освоения и развития очень важной для нашего города территории. Так этот пустырь, находящийся за второй продольной магистралью, преобразится для горожан. Это станет возможным только при изменении зон охраны объекта», — пояснил директор Волгоградского областного научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры Александр Клейтман.

Эксперт сравнил потенциал ныне заброшенной территории с местом, где сейчас у подножия Мамаева кургана расположен парк Победы. Несколько лет назад некоторые общественники возмущались и оставляли негативные отзывы о проекте благоустройства. Теперь же новая зона отдыха популярна у горожан и гостей Волгограда, которые проводят время у светомузыкального фонтана, под светодиодными арками, занимаются спортом и гуляют с детьми.