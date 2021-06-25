Происшествия 25.06.2021 10:31
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25.06.2021 10:31
Два человека пострадали в ДТП на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Камышинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла ночью на 548 км автодороги.
По предварительной информации, 39-летняя водитель "Toyota RAV4", которая двигалась в сторону Саратова, при совершении маневра обгона выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем "Chevrolet klan" под управлением 33-летнего водителя.
В результате ДТП автоледи и ее 42-летний пассажир с травмами доставлены в больницу.
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