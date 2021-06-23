Расследования

Приглянулись часики: разбойника под Волгоградом вычислили по GPS

Расследования 23.06.2021 15:33
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23.06.2021 15:33


Подозреваемого в разбойном нападении на посетителя кафе задержали в Волжском по сигналу GPS-приемника, установленного в похищенных часах. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, после посиделок в кафе 36-летнего хозяина аксессуара доставили в клиническую больницу Волжского с переломами ребер, множественными травмами тела и головы. Преступление было совершено еще 12 июня.
Оперативники установили, что в тот день потерпевший отправился в кафе, где в ходе застолья познакомился с одним из посетителей. Новому знакомому приглянулись часы потерпевшего. Он попросил отдать их ему во временное пользование, но получил отказ. Затем мужчина еще несколько раз предпринимал попытки заполучить часы, повторяя свою просьбу. 
Завладеть часами злоумышленнику все же удалось. Когда его новый знакомый вышел из кафе, он последовал за ним и напал. После множественной серии ударов, нападавший снял с него часы и скрылся. Сумма причиненного ущерба составила 8 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские получили данные о нахождении на местности часов при помощи сигнала GPS-приемника, установленного в часах. Вскоре удалось установить личность нападавшего. 26-летнего подозреваемого задержали по месту жительства. Он сознался в содеянном, но изъять часы у него не удалось. Прежде чем открыть дверь полицейским, он спустил  аксессуар в унитаз. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой). Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото из архива "Высоты 102"

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