Фонд ВТБ приобрел долю в компании-производителе решений для хранения больших данных22.06.2021 10:44
«ЕвроХим» и ВолгГТУ работают над созданием общего образовательного проекта22.06.2021 09:32
Представители Волгоградского государственного технического университета при содействии отдела образования администрации Котельниковского района и градообразующего предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий» провели профориентационную встречу с учащейся молодежью города Котельниково. В собрании приняли участие секретарь...