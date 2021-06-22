



Объем просроченной задолженности по зарплате в Волгоградской области составила на 1 июня 38,5 миллиона рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, долги удалось снизить по сравнению с предыдущим месяцем на 15,5%. Больше всего зарплатных долгов среди регионов ЮФО накопилось в Ростовской области – 104,1 миллиона рублей (снижение составило около 30%). Самый высокий рост задолженности произошел в Крыму – 32,2 миллиона рублей, или на 17,3% больше, чем в предыдущем периоде. По-прежнему свободными от долгов перед работниками остаются Севастополь и Адыгея.



