Экономика

Банк «Открытие»: ФРС лишает золото предпосылок для роста

Экономика 21.06.2021 14:18
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21.06.2021 14:18

Управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов прокомментировал динамику цен на золото, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Котировки золота по итогам прошедшей недели снизились на 5,8% до $1764/унция. Как и в 2020 г. тренды в котировках металла определяет инвестиционный спрос на него – в частности, наибольшее влияние оказывают инвесторы в США. Поэтому успешное восстановление экономики США и особенно ожидаемый рост занятости в этой стране, на которые указала ФРС по итогам своего заседания 16 июня, ознаменовали снижение рисков и, следовательно, сокращение спроса на защитные активы.
Роль ФРС США – одна из ключевых в определении динамики не только котировок золота и драгоценных металлов, но и других сырьевых активов. Текущий уровень ликвидности на рынке, обеспеченный монетарной политикой ФРС, делает существенный вклад в создание спекулятивной премии к ценам на золото. Поэтому неудивительно, что ужесточение риторики американского регулятора оказало мощный негативный импульс на поведение инвесторов в отношении защитных активов.
Однако, по предварительным оценкам, столь резкое снижение будет носить краткосрочный характер. Мы допускаем, что часть текущего падения может быть даже восстановлена, но при этом не видим существенных оснований для роста цен на золото в течение оставшейся части года.
После стабилизации ожиданий участников рынка в отношении дальнейших действий ФРС США и темпов восстановления экономики, цены на золото в среднесрочной перспективе продемонстрируют негативную тенденцию. Отметим также, что потребительский спрос на золото восстанавливается медленней, чем снижается инвестиционный. Следовательно, фундаментальной поддержки котировкам золота на рынке нет.
Мы сохраняем свой прогноз, согласно которому в 2022-2023 гг. котировки золота снизятся до более обоснованных уровней в $1450-$1650.

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