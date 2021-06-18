Происшествия 18.06.2021 11:43
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18.06.2021 11:43
На рубежном посту ДПС «Светлоярский» в Волгоградской области сотрудниками сводного отряда была остановлена иномарка под управлением 57-летнего жителя Саратовской области, в которой обнаружено тринадцать жестяных банок предположительно с икрой рыб осетровых пород. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области, водитель не смог предъявить полицейским документы на перевозимый груз, пояснив, что приобрел деликатес на рынке в соседнем регионе.
Изъятая продукция направлена на исследование, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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