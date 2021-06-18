Волгоградцев приглашают на «Ипотечную ярмарку» Сбербанка

С 21 июня банк «Открытие» начнет выплаты вкладчикам «Энергомашбанка»18.06.2021 14:54
Группа ВТБ: льготная ипотека сохранит актуальность в большей части регионов18.06.2021 13:06
Региональный центр компетенций Волгоградской области был отмечен на федеральном форуме «Производительность 360»18.06.2021 10:38
На ВТЗ прошел показ масштабной театрализованной постановки к 20-летию ТМК18.06.2021 09:59
Выбирайте свежий воздух в салоне18.06.2021 09:46
ВТБ начинает выдачу сельской ипотеки18.06.2021 08:54
Надия Черкасова приняла участие в подготовке форума ОБСЕ17.06.2021 17:40
Заместитель президента-председателя правления банка «Открытие», председатель комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России» Надия Черкасова выступила на подготовительной встрече 29-го ежегодного Экономико-экологического форума ОБСЕ. Она рассказала о развитии женского предпринимательства...