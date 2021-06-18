Волгоградцев приглашают на «Ипотечную ярмарку» Сбербанка





Возможность решить жилищный вопрос будет предоставлен волгоградцам 26 июня в офисе Сбербанка. Там пройдет «Ипотечная ярмарка», на которой застройщики-партнеры банка, представят свои предложения.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, найти подходящий вариант жилья в новостройке или на рынке вторичного жилья помогут ключевые застройщики и агентства недвижимости: ООО «А» Специализированный застройщик», ООО «СЗ «Стройсервис», ООО «Ваш выбор», ООО «СЗ «Евробилд», ГК «Волгострой», ООО «Специализированный застройщик «Синара-Девелопмент», ООО «СЗ Рент-Сервис», ООО «СЗ «Астрон», агентства недвижимости «Этажи» и «Полезные люди».

«Ипотечная ярмарка»» будет полезна тем, кто своей целью ставит удобство получения подробных консультаций профессионалов разных направлений, которые в один день и в одном месте соберутся на площадке одного из крупнейших офисов Сбербанка в регионе. Волгоградское отделение Сбербанка готово не только предоставить нашим клиентам комфортный формат общения с ключевыми застройщиками и риелторами нашей области, но и проконсультировать посетителей ярмарки по действующим программам жилищного кредитования», - отметила Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка.

«Ипотечная ярмарка» пройдёт в субботу, 26 июня, с 10.00 до 14.00 в офисе 8621/0777 по адресу г. Волгоград, ул. Коммунистическая,40, 1 этаж.



