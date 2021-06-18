



На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), представили театрализованную постановку российского режиссера Василия Бархатова «Производство как искусство», созданную специально к 20-летию ТМК.





В течение трех дней на предприятии прошло более десяти показов. Спектакль посмотрели представители всех производственных подразделений завода, руководители ТМК и почетные гости. В числе приглашенных были представители законодательной и исполнительной власти Волгоградской области, организаций-партнеров ТМК и ВТЗ.





Для показа в трубоэлектросварочном цехе завода смонтировали отдельный павильон: зрительный зал на 300 мест и сцену с мультимедийными возможностями – светодиодными экранами, движущимися платформами, специальным световым и звуковым оборудованием.

В основу спектакля легла авторская притча, сюжет которой перекликается с мифами и легендами разных народов мира и повествует в метафорической форме об истории металлургии. Шоу создано с использованием самых современных мультимедийных технологий: специально для постановки разработаны графические и художественные элементы, используется авторское музыкальное сопровождение.





«Культура любой цивилизации начинается всегда с мифов. Мне показалось вполне приемлемым, интересным сравнить саму Трубную Металлургическую Компанию с состоявшейся цивилизацией со своей культурой, со своим искусством, со своей наукой, придумать некий миф, легенду этой самой цивилизации. Создалась интересная команда, вместе с которой мы этот сюжет написали и воплотили», – пояснил Василий Бархатов.

«Само название спектакля «Производство как искусство» приглашает к диалогу. Признаюсь, интересно было поразмышлять, насколько тесно связаны между собой понятия промышленности и культуры. Коллективу ВТЗ созвучна мысль о том, что именно люди-созидатели меняют мир к лучшему», – подчеркнул управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Серия уникальных театральных постановок, приуроченных к 20-летию ТМК, была организована на предприятиях компании с середины мая 2021 года. Показы также состоялись в действующих цехах Синарского трубного завода (СинТЗ), Северского трубного завода (СТЗ) и Таганрогского металлургического завода (ТАГМЕТ). В подготовке мероприятия было задействовано 160 инженеров и профильных специалистов.



