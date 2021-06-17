В Волгоградской области подросло число новых случаев COVID-19





Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Волгоградской области растет третий день подряд. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные оперативного штаба региона, за минувшие сутки выявлено 93 новых случая, тогда как два дня назад их было 87. Вылечились от коронавируса 73 жителя региона. Скончались за сутки пять человек. Это двое мужчин из Волгограда 82 и 84 лет, а также две жительницы областного центра в возрасте 79 и 85 лет. Новый вирус унес жизнь и 63-летнего мужчины из Городищенского района. У всех погибших были хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в Волгоградской области выявлено свыше 61,2 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 в регионе умерли 1439 человек.



