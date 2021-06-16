Экономика

Банк «Открытие»: даже нейтральные результаты встречи в Женеве будут позитивны для рубля

Экономика 16.06.2021 13:50
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16.06.2021 13:50

Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» Максим Петроневич сделал прогноз о динамике рубля, сообщила ИА "Высота 102" пресс-служба банка.
Для дальнейшего укрепления рубля на рынке есть ряд предпосылок. Во-первых, это ожидаемо низкие расходы на летний выездной туризм на фоне наблюдаемого всплеска заболеваемости и исчезновения последних ожиданий об открытии границ. Во-вторых, более низкие выплаты дивидендов за 2020 г. на фоне растущей выручки экспортеров. Кроме того, роль играют высокие рублевые ставки по сравнению со ставками в валютах других развивающихся стран и ставками в зоне доллара и евро – они обуславливают привлекательность  операций кэрри-трэйд и приток средств нерезидентов.
Таким образом, если сегодняшние переговоры лидеров США и России в Женеве окончатся хотя бы нейтрально, и их ответы на пресс-конференции не будут предполагать скорого ужесточения санкций со стороны США, укрепление рубля может продолжиться. Впрочем, с учетом вероятного укрепления доллара на мировой арене, оно будет носить более выраженный характер по отношению к евро, нежели к американской валюте.

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