Кроссовер улетел в кювет на трассе под Волгоградом: женщина в коме (ВИДЕО)

Кроссовер Hyundai Creta опрокинулся в кювет на трассе в Котовском районе Волгоградской области, двое человек госпитализированы в Котовскую ЦРБ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой экстренные службы, 42-летняя женщина впала в кому, 46-летний мужчина получил множественные переломы.

По словам очевидцев ДТП, иномарка выехала на встречную полосу, ее занесло на обочину, откуда она рухнула в глубокий кювет. Автомобиль дважды перевернулся в кювете, врезался в дренажную трубу и получил сильные повреждения. На место ДТП близ села Коростино были вызваны скорая помощь и полиция. Информация об аварии уточняется.

Фото и видео: сообщество kotovo_live, ВКонтакте.