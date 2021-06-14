Синоптики предупредили о граде в Волгоградской области





Сегодня в Волгоградской области вновь будет дождливо. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, днем на большей части территории региона пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, днем местами сильный дождь, возможен град. Ветер восточный, северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, местами при грозах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью +15...+20º; днем +21...+26º, местами до +29º. В Волгограде: ночью +17...+19º; днем +23...+25°.

Ранее сообщалось, что дожди в регионе будут идти до среды. И то, передышка в виде ясной погоды будет небольшой.



