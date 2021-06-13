Росстат зафиксировал низкую рождаемость бизнеса в Волгоградской области





По итогам апреля 2021 года в Волгоградской и Астраханской областях оказался самый низкий коэффициент рождаемости организаций. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на новые данные Росстата о демографии организаций, так, в Волгоградской области было зарегистрировано 129 новых фирм и компаний, в Астраханской – 50. Коэффициент рождаемости (на тысячу организаций, учтенных органами государственной статистики – прим. ред. ИА «Высота 102») составил 3,8. Самый высокий показатель в апреле был зафиксирован в Калмыкии – 13.

Так называемый коэффициент «смертности» организаций в Волгоградской области составил 3,2 – в апреле было ликвидировано 108 организаций . Самый высокий показатель в Ростовской области – 13,2 (было создано 390 организаций, а ликвидировано 944).

Напомним, последние данные о демографии организаций Росстат охватывали период с января по сентябрь 2020 года. За этот период в Волгоградской области было создано 1070 фирм, ликвидировано – 3402. Всего в регионе за обозначенный период активными, то есть действующими значились 24528 организаций. Тогда в администрации Волгоградской области поясняли, что снижение количества юрлиц не всегда означает фактическое закрытие бизнеса. «Часто это бывает связано с укрупнением, слиянием организаций, а также сменой организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта (к примеру, на ИП) для оптимизации финансовой деятельности, что имеет особое значение в период пандемии. Кроме того, регулярно актуализируются реестры юридических лиц налоговыми службами. В том числе ведомства исключают недействующие компании и компании с признаками однодневок», – комментировали в комитете экономической политики и развития.



