В Волгограде водитель насмерть сбил 81-летнюю женщину и сбежал

Происшествия 12.06.2021 09:55
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12.06.2021 09:55
Полиция разыскивает в Волгограде водителя автомобиля «Toyota RAV4», который накануне вечером насмерть сбил 81-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла напротив строения №2 по улице Московская в Дзержинском районе. Водитель иномарки совершил наезд на пенсионерку и скрылся. В результате пешеход скончалась на месте ДТП.
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