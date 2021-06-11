Экология

«Привет Илону Маску»: волгоградцы пересаживаются на электрокары

Экология 11.06.2021 19:40
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11.06.2021 19:40


В Советском районе открылась первая электрозаправка в Волгограде, которая будет обслуживать все виды электромобилей. На заправке есть трехфазная сеть, которая может заряжать и электрокары Tesla. Как сообщил ИА «Высота 102» владелец электрозаправки Михаил Фурманов, покупкой экологичного автомобиля он загорелся от друга, который первым приобрел электрокар. Ему понравился данный концепт, поскольку такой автомобиль намного экономичней машин на бензине. Одного заряда хватает на 100 километров, а выгода получается в 10 раз. 

Михаил приобрел себе Nissan Leaf, который признан самым экологичным автомобилем 2018 года. Этот электрокар заряжается около 5 часов и разгоняется до 140 километров в час. Главная задача владельца электрозаправки - развивать инфраструктуру электромобилей в городе. Он планирует открыть аналогичные заправки в Центральном и Дзержинском районе. До конца лета владельцам экомашин можно будет заряжаться бесплатно, а осенью одна подзарядка в среднем обойдется в сумму, равную по цене трем литрам бензина.
Напомним, что в конце 2020 года Волгоградская областная дума внесла изменения в региональный закон о транспортном налоге, согласно которым предусмотрена льгота на автомобили, оснащенные электрическим двигателем мощностью не более 150 лошадиных сил.

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