В Волгоградской области заведующая детсада забирала премии воспитателей себе

Происшествия 07.06.2021 16:08
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07.06.2021 16:08
Заведующую детским садом в Калачевском районе подозревают в мошенничестве с выплатой премий воспитателям. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на протяжении почти двух лет 49-летняя подозреваемая, используя свое служебное положение, начисляла премию работникам. Но позже, под предлогом избыточно начисленных средств, она просила вернуть деньги на карту, оформленную на имя дочери. За указанный период, по данным следствия, пятеро работников перевели заведующей более 300 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.
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