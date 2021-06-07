Экономика

Студенты МГУ приступили к производственной практике на промплощадке «КАУСТИКа»

Экономика 07.06.2021 09:53 Новости компаний
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07.06.2021 09:53 Новости компаний


У студентов пятого курса специалитета «Фундаментальная и прикладная химия» Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова началась летняя производственная практика на промышленной площадке волгоградского «КАУСТИКа».
Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, старшекурсники ведущего вуза страны приступили к ознакомительной части производственной практики, которая продлится две недели. Затем им предстоит более длительный этап практических занятий – «обследовательский». В целом практика московских студентов продолжится до середины июля. После завершения занятий каждый из них предоставит отчёт в формате презентации.
Знакомство выпускников МГУ с волгоградским предприятием началось с экскурсии по Залу трудовой славы АО «КАУСТИК». Ребятам показали ознакомительный ролик, они с интересом осмотрели экспонаты с «историей», в том числе, сохранившийся рабочий стол с письменными принадлежностями и документами первого директора завода. Особый интерес вызвали образцы товаров бытовой химии (моющиеся обои «Изоплен», плитка ПВХ, ковровая дорожка, искусственная кожа в широком цветовом диапазоне и др.), которые выпускались на волгоградском комбинате в 70–80-е годы прошлого столетия. Также для московских студентов проведут обзорную экскурсию по территории промплощадки «КАУСТИКа».
Практиканты распределены, как в одно из современных предприятий промплощадки – АО «НикоМаг», так и в заводской цех по выпуску полихлорвиниловой смолы, где в одном из первых на заводе, в 1972 году, была введена самая передовая на тот момент автоматизированная система управления производством, закупленная в Японии. Наставниками ребят назначены молодые руководители и специалисты, достигшие уже  значительных профессиональных успехов.
Студенты впервые проходят практику на предприятии такого масштаба и считают, что это отличная возможность для получения необходимых профессиональных компетенций. В ходе практики им предстоит научиться читать технологические схемы реальных химических процессов, знать важнейшие виды реакционной аппаратуры, ознакомиться с природоохранными мероприятиями, которые соблюдаются на «КАУСТИКе», научиться пользоваться нормативной документацией. Задания обследовательского этапа разработаны таким образом, чтобы прошедший практику студент выполнил не только аналитическую работу, но и разработал свои предложения по совершенствованию или реконструкции производства.
В эти дни в структурных подразделениях компании проходят практику и студенты местных вузов и ссузов. Ежегодно на промплощадке «КАУСТИКа» осваивают практические навыки воспитанники ведущих, как региональных, так и столичных учебных заведений – МГУ, Российского государственного аграрного университета имени К. А. Тимирязева, МГТУ им. Н. Э. Баумана.   

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