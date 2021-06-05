



Обновлено в 18.36. В настоящее время пациент прооперирован и находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Фото: страница в Instagram городской клинической больницы №1 им.С.З. Фишера.

Бригада медицины катастроф доставила пациента в тяжелом состоянии из Палласовки на вертолете «Ансат» в больницу им. Фишера в городе Волжском. Борт санитарной авиации приземлился на эту вертолетную площадку впервые с момента ее открытия, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный аккаунт больницы им. Фишера. Пациенту требовалась неотложная операция в нейрохирургическом отделении, которое было подготовлено к прибытию вертолета.