Здравоохранение

В больницу Фишера в Волжском впервые доставили пациента на вертолете санавиации

Здравоохранение 05.06.2021 17:12
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05.06.2021 17:12


Бригада медицины катастроф доставила пациента в тяжелом состоянии из Палласовки на вертолете «Ансат» в больницу им. Фишера в городе Волжском. Борт санитарной авиации приземлился на эту вертолетную площадку впервые с момента ее открытия, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный аккаунт больницы им. Фишера. Пациенту требовалась неотложная операция в нейрохирургическом отделении, которое было подготовлено к прибытию вертолета.
Обновлено в 18.36. В настоящее время пациент прооперирован и находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Фото: страница в Instagram городской клинической больницы №1 им.С.З. Фишера.

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