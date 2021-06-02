«Сдавали в рабство за 10 тысяч»: членам банды торговцев людьми в Волгоградской области грозит суровый срок





Сегодня прокуратурой Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых участников организованной преступной группы, которым вменяют похищение и продажу людей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, перед судом предстанут пятеро участников группировки в возрасте от 31 до 46 лет.

По версии следствия, обвиняемые подыскивали бомжей и злоупотребляющих спиртным граждан и, представляясь сотрудниками полиции, якобы увозили их в отдел для выяснения обстоятельств. На самом деле они продавали граждан жителям Калмыкии и Астраханской области для работы на животноводческих фермах. Сумма так называемых сделок варьировалась в размере от 10 до 12 тысяч рублей за одного работника. Преступным бизнесом они занимались в течение четырех лет. Потерпевшими по уголовному делу признаны 4 мужчины и 3 женщины в возрасте от 40 до 55 лет.

Также в ходе расследования уголовного дела двое обвиняемых были уличены в грабеже - открытом хищении сотовых телефонов потерпевших, а также в их дальнейшей продаже. Вину признал лишь один из фигурантов уголовного дела. Банду накрыли сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Волгограду. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области.

Уголовное дело будет рассматриваться в Волгоградском областном суде. Ожидать суда обвиняемые будут, находясь под стражей. Торговцам людьми может грозить срок до 15 лет.



