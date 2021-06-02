Квитанция ушла в онлайн: как волгоградцы по-новому платят за электроэнергию

Экономика 02.06.2021 11:04
0
02.06.2021 11:04
Волгоградцы уверенно осваивают возможности онлайн-оплаты услуг ЖКХ. Это подтверждают и ресурсоснабжающие организации города: по данным компании «Волгоградэнергосбыт» количество платежей онлайн за год увеличилось вдвое. Как жители оценивают преимущества и недостатки интернет-оплаты - об этом съемочная группа «Высоты 102» спросила людей на улицах областного центра.
Реклама
Банк «Открытие» и «Метриум»: 5 мифов проектного финансирования01.06.2021 16:23
Экономика 01.06.2021 16:23
ВТБ представит новую модель цифровой сделки на вторичном рынке недвижимости01.06.2021 16:15
Экономика 01.06.2021 16:15
ВТБ Капитал Инвестиции дарят акции российских компаний новым клиентам01.06.2021 15:08
Экономика 01.06.2021 15:08
Чистая прибыль банка «Открытие» за январь-апрель 2021 года по РСБУ составила 34,5 млрд рублей01.06.2021 15:02
Экономика 01.06.2021 15:02
Мобильное управление автомобилем: как работают подключаемые сервисы Renault?01.06.2021 12:50
Экономика 01.06.2021 12:50
«Нужно физическое внедрение»: предприниматели обсудили запуск бренда Волгоградской области01.06.2021 11:35
Экономика 01.06.2021 11:35
ВТБ бесплатно застрахует детей от онкологических заболеваний01.06.2021 10:46
Экономика 01.06.2021 10:46
В Волгоградской области цены на жилье выросли за год на 10%01.06.2021 08:50
Экономика 01.06.2021 08:50
ВТБ отменяет комиссию за оплату коммунальных услуг и штрафов в ВТБ Онлайн и банкоматах31.05.2021 16:35
Экономика 31.05.2021 16:35
Инвесторы и бизнесмены обсудили будущее рынков на онлайн-марафоне банка «Открытие» в Telegram31.05.2021 16:22
Экономика 31.05.2021 16:22
Сады Придонья поддержали волгоградских марафонцев31.05.2021 16:02
Экономика 31.05.2021 16:02
Волгоградские медики стали меньше получать во второй год пандемии31.05.2021 16:00
Экономика 31.05.2021 16:00
Клиенты Сбербанка в Поволжье в полтора раза чаще стали брать ипотеку31.05.2021 10:50
Экономика 31.05.2021 10:50
ВТБ повысит доходность по вкладу «История успеха» до 6%31.05.2021 10:23
Экономика 31.05.2021 10:23
Клиенты СберБанка могут оформить юридическую проверку с гарантией до 10 млн рублей в счёт суммы ипотеки31.05.2021 09:06
Экономика 31.05.2021 09:06
Реклама