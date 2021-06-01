Расследования

Еще одна жертва: жительница хутора Волгоградкой области умерла от бешенства

Расследования 01.06.2021 13:22
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01.06.2021 13:22


Очередная трагедия произошла в Котельниковском  районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в облздраве, жительница хутора Пимено-Черни скончалась от бешенства. Выяснилось, что еще 23 марта ее укусила собака, которая жила во дворе ее дома. Через шесть дней ее нашли мертвой. Труп животного закопали, не передав на исследование. Только 6 апреля пенсионерка обратилась к медикам. В местном ФАП ей сделали прививку от столбняка и дали направление в ЦРБ на прием к врачу-инфекционисту и на вакцинацию от бешенства. Однако по каким-то причинам женщина не сделала прививку от бешенства. И драгоценное время было уже упущено.
25 мая жительница хутора  вновь повторно обратилась в ФАП с уже более серьезными проблемами: у нее появилась боязнь воды, повысилась температура, она страдала от нехватки воздуха. Женщину срочно госпитализировали в инфекционную больницу №2 Волжского. Однако 31 мая она умерла. Окончательный диагноз будет установлен после проведения посмертного исследования, пояснили в облздраве. 
В комитете здравоохранения напомнили, что в регионе есть необходимый запас вакцины от бешенства, лечения которого не существует. Инкубационный период этого смертельного заболевания может длиться от нескольких дней до трех лет. Болезнь приводит к полному параличу центральной нервной системы и заканчивается смертью – врачи могут лишь облегчить страдания несчастного. 
Переносчиками бешенства являются дикие хищники, собаки и кошки и грызуны. Нельзя легкомысленно относиться к укусам животных и необходимо вакцинировать домашних, подчеркнули в ведомстве. 
Напомним, в Волгоградской области за последние полгода уже третий человек умер от бешенства. В ноябре прошлого года от этого страшного заболевания погибла 9-летняя девочка из Палласовского района, которую покусала домашняя собака. В марте этого года от бешенства скончалась жительница хутора Кузнецовский Новоаннинского района, укушенная кошкой. Все они слишком поздно обратились к врачам, не придав значения укусам животных.
Смерти от бешенства в регионе не фиксировались уже несколько лет. В марте этого года, после второго летального случая, в управлении Роспотребнадзора назвали ситуацию с распространением этого заболевания "тревожной". 

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