



В СУ СК по Волгоградской области пока не могут назвать причины гибели мужчины и девушки, тела которых были обнаружены на территории оптовой базы в Дзержинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, проводятся дополнительные исследования, в частности, биохимический анализ крови погибших.

Напомним, жуткая история произошла на прошлой неделе. 27 мая на территории базы в автомобиле были обнаружены тела 31-летнего мужчины и 16-летней девушки. На подозрительный автомобиль обратили внимание сотрудники базы.

По предварительным данным, машина принадлежит погибшему мужчине. Родственники погибших рассказали, что он и девушка уехали за продуктами, которые они собирались приобрести на базе, еще 24 мая, но так и не вернулись. При осмотре машины следователи нашли деньги, банковские карты и документы.



