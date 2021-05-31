Расследования 31.05.2021 12:17
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31.05.2021 12:17
В СУ СК по Волгоградской области пока не могут назвать причины гибели мужчины и девушки, тела которых были обнаружены на территории оптовой базы в Дзержинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, проводятся дополнительные исследования, в частности, биохимический анализ крови погибших.
Напомним, жуткая история произошла на прошлой неделе. 27 мая на территории базы в автомобиле были обнаружены тела 31-летнего мужчины и 16-летней девушки. На подозрительный автомобиль обратили внимание сотрудники базы.
По предварительным данным, машина принадлежит погибшему мужчине. Родственники погибших рассказали, что он и девушка уехали за продуктами, которые они собирались приобрести на базе, еще 24 мая, но так и не вернулись. При осмотре машины следователи нашли деньги, банковские карты и документы.
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