Паре из Михайловки грозит пожизненный срок за жуткое убийство девушки





Волгоградский областной суд в ближайшее время рассмотрит уголовное дело смертельного дуэта из Михайловки, обвиняемых в убийстве 17-летней девушки по предварительному сговору. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, старшему участнику убийственной пары — 41-летнему мужчине — инкриминируется еще целый ряд преступлений.

Жуткая история произошла в Михайловке прошлой весной. В мае 2020 года обвиняемый попытался вернуть свою бывшую 16-летнюю пассию и насильно вывез ее в ремонтную мастерскую в промзоне. Под угрозами девушка согласилась возобновить с ним отношения, но когда вернулась домой, то заявила ему, что они не будут вместе и пообещала обратиться в полицию, если ухажер будет преследовать ее. Тогда мужчина задумался об убийстве возлюбленной.

Для спланированного преступления ему понадобилась 16-летняя подруга пассии. Он начал ухаживать за ней и попутно настраивал против девушки. В середине августа лже-подруга пригласила вечером девочку в гости, отобрала у нее телефон и ходила с ним по Михайловке, создавая видимость прогулки. Все это было частью тщательно проработанного с мужчиной плана. Затем они вместе вывезли несчастную девушку в лес, где ревнивец задушил ее ремнем, и избавились от вещей погибшей.

При обыске дома у мужчины также нашли охотничий карабин без разрешения. В связи с этим ему вменяются незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, а также похищение несовершеннолетней, умышленное уничтожение чужого имущества и вовлечение несовершеннолетней обманом в особо тяжкое преступление. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, после убийства сообщница инсценировала переписку с подругой, в которой последняя сообщила, что уезжает из Михайловки.

Обвиняемые в жутких преступлениях ждут суда под стражей. Им грозит лишение свободы сроком до 20 лет либо пожизненное заключение.