Волгоградца за обнаженку на танцующем мосту посадили на 15 суток





«Герою» скандального видео, шокировавшего волгоградцев, дали 15 суток ареста за «хулиганство на проезжей части». Об этом сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская. 38-летний бизнесмен Вадим Рычагов был привлечен к административной ответственности за демонстрацию обнаженных частей тела, свидетелями чего стали проезжающие мимо водители.

23 мая 2021 года мужчина и его друг, находившийся за рулём автомобиля Subaru, двигались по танцующему мосту через Волгу. Во время движения Рычагов вылез из люка автомобиля в обнаженном виде, говорится в сообщении пресс-службы. На следующий день нарушителя установили. Он был задержан сотрудниками полиции. Бизнесмен объяснил, что вечером 23 мая 2021 года он и его друг возвращались с пляжа «Бобры» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Случившееся он объяснил сильным алкогольным опьянением. Постановление Центрального районного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.







