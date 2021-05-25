Волгоградца за обнаженку на танцующем мосту посадили на 15 суток

Происшествия 25.05.2021 13:18
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25.05.2021 13:18
«Герою» скандального видео, шокировавшего волгоградцев, дали 15 суток ареста за «хулиганство на проезжей части». Об этом сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская. 38-летний бизнесмен Вадим Рычагов был привлечен к административной ответственности за демонстрацию обнаженных частей тела, свидетелями чего стали проезжающие мимо водители.
23 мая 2021 года мужчина и его друг, находившийся за рулём автомобиля Subaru, двигались по танцующему мосту через Волгу. Во время движения Рычагов вылез из люка автомобиля в обнаженном виде, говорится в сообщении пресс-службы. На следующий день нарушителя установили. Он был задержан сотрудниками полиции. Бизнесмен объяснил, что вечером 23 мая 2021 года он и его друг возвращались с пляжа «Бобры» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Случившееся он объяснил сильным алкогольным опьянением. Постановление Центрального районного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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