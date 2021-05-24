



Астраханский областной суд определился с датой заседания по жалобе экс-председателя Дзержинского районного суда Юлии Добрыниной. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте областного суда, предварительное слушание назначено на 17 июня.

Напомним, ранее в Ленинском районном суде Астрахани огласили приговор бывшему председателю Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). В суде установлено, что в производстве районного судьи находилось гражданское дело по иску органа местного самоуправления о сносе гостиничного комплекса. Бывшей супруге ответчика председателем суда было предложено в силу служебного положения обеспечить изготовление экспертами за вознаграждение в размере 2,5 млн рублей заключения, необходимого для отказа в удовлетворении иска, при отсутствии такой возможности. Противоправные действия подсудимой были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Суд согласился с доводами государственного обвинителя о виновности и назначил Юлии Добрыниной наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. После вынесения приговора Ленинским районным судом Добрынина его обжаловала. Она останется под домашним арестом до вступления приговора в законную силу.

Напомним, в августе прошлого года сотрудники ФСБ России задержали председателя Дзержинского районного суда в ресторане «Фасоль» на улице Чуйкова в Волгограде - в момент получения 2,5 миллиона рублей от жены находящегося под следствием в «Лефортово» бизнесмена Владимира Зубкова, которого в определенных кругах считают криминальным авторитетом. Источники в силовых структурах высказывали версии, что служительница Фемиды якобы рассчитывала получить сумму в 20 миллионов рублей за свое содействие в освобождении Владимира Зубкова из-под ареста через влиятельных знакомых в судейском сообществе. Суды в Волгоградской области отказались рассматривать возбужденное в отношении Добрыниной уголовное дело и оно было передано в Астрахань.







