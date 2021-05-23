Происшествия

Сбил ребенка и уехал: в Волгограде разыскивают водителя Hyundai

Происшествия 23.05.2021 11:38
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23.05.2021 11:38


В Волгограде разыскивают водителя Hyundai, который сбил 11-летнего ребенка и уехал с места ДТП в Дзержинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел накануне в 19.00 на ул. Черноморская.
По предварительным данным, школьник на велосипеде выехал на проезжую часть, чтобы пересечь улицу в неположенном месте. В этот момент иномарка наехала на велосипедиста, но водитель вопреки ПДД не остановился и покинул место аварии. Сбитый ребенок сам добрался до медицинского учреждения, где ему оказали помощь.
Волгоградцев, ставших очевидцами происшествия, полиция просит обратиться в дежурную часть городского отдела ГИБДД по телефону 93-21-31.

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