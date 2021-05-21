



Полицейские возбудили уголовное дело в отношении матери-одиночки из Советского района, которая подозревается в неисполнении обязанности по воспитанию своей 10-летней дочери. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 45-летняя безработная женщина одна воспитывала несовершеннолетнюю дочь. Все свое свободное время волгоградка проводила за бутылкой в компании сомнительных личностей. Свои материнские обязанности выполнять она не спешила. В полупустой однокомнатной квартире в Советском районе царил беспорядок, а в холодильнике не было еды от слова совсем. К тому же за неуплату была отключена вода. Ребенок был предоставлен сам себе, а нерадивая мать совсем не не интересовалась состоянием и учебой дочери.

В 2020 году инспекторы ПДН уже ставили на учет неблагополучную семью и привлекали женщину к административной ответственности. Это лишь ненадолго помогло ей встать на путь исправления, но с февраля 2021 года волгоградка вновь вернулась к прежнему образу жизни. Сейчас девочку отправили в социально-реабилитационный центр, где с ней будут работать психологи. Тем временем правоохранительные органы собирают материал для решения вопроса о лишении родительских прав так называемой матери.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области