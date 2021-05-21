Происшествия

Пьяные компании, грязь и голод: в Волгограде на нерадивую мать возбудили уголовное дело

Происшествия 21.05.2021 10:01
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21.05.2021 10:01


Полицейские возбудили уголовное дело в отношении матери-одиночки из Советского района, которая подозревается в неисполнении обязанности по воспитанию своей 10-летней дочери. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 45-летняя безработная женщина одна воспитывала несовершеннолетнюю дочь. Все свое свободное время волгоградка проводила за бутылкой в компании сомнительных личностей. Свои материнские обязанности выполнять она не спешила. В полупустой однокомнатной квартире в Советском районе царил  беспорядок, а в холодильнике не было еды от слова совсем. К тому же за неуплату была отключена вода. Ребенок был предоставлен сам себе, а нерадивая мать совсем не не интересовалась состоянием и учебой дочери. 
В 2020 году инспекторы ПДН уже ставили на учет неблагополучную семью и привлекали женщину к административной ответственности. Это лишь ненадолго помогло ей встать на путь исправления, но с февраля 2021 года волгоградка вновь вернулась к прежнему образу жизни. Сейчас девочку отправили в социально-реабилитационный центр, где с ней будут работать психологи. Тем временем правоохранительные органы собирают материал для решения вопроса о лишении родительских прав так называемой матери.  
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

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