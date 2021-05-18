Расследования

Волгоградскому фермеру ужесточили приговор за «прихватизацию» земли у пенсионеров

Расследования 18.05.2021 16:03
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18.05.2021 16:03


К 3 годам 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима приговорен сегодня 40-летний глава крестьянско-фермерского хозяйства в Котовском районе Иван Мерш за мошенничество с земельными паями в крупном и особо крупном размере, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Апелляционная инстанция изменила наказание фермеру, который ранее был осужден Котовским районным судом к 4 годам условно. Надзорное ведомство посчитало, что приговор слишком мягкий и обжаловала его.  
Суд признал Мерша виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Установлено, что глава крестьянско-фермерского хозяйства подыскивал престарелых собственников земельных участков, ранее предоставленных им в качестве паев.
Под предлогом оформления договора аренды земельных участков он предлагал пенсионерам оформить доверенность, при помощи которой впоследствии фактически продавал участки своим родственникам. При этом денежные средства гражданам не передавались.
Всего таким способом с апреля 2018 года по январь 2019 года Мерш продал 9 участков, причинив ущерб потерпевшим на сумму более 3,2 миллиона рублей.
Вину в содеянном он не признал.
В региональном главке МВД сообщили, что уголовное дело расследовалось следователями ОМВД России по Котовскому району и было направлено в суд в июле прошлого года. В ходе предварительного следствия было установлено, что с апреля 2018 года по январь 2019 года глава крестьянско-фермерского хозяйства, желая увеличить площадь возделываемых земель, поочередно предложил 8-ми жителям Котовского района и 1 жительнице Жирновского района, имеющим паи на земельные участки, сдать ему их в аренду сроком на 10 лет. В качестве оплаты за арендованные наделы мужчина обещал осуществлять ежегодно погашение суммы земельного налога, а также поставки каждому пайщику от 500 кг до 1000 кг зерновых культур. Получив согласие пайщиков, введя их в заблуждение относительно сдачи земли в аренду, мужчина организовал подачу необходимых документов нотариусу, а затем поочередно приводил потерпевших в нотариальную контору с целью подписания нотариальной доверенности с правом распоряжения и отчуждения принадлежащих им земельных участков, в том числе последующего выдела и продажи. Ничего не подозревающие пенсионеры, большинство из которых являлись слабовидящими, не вчитываясь в текст, подписали указанные документы. Через некоторое время злоумышленник продал участки, приобретенные обманным путем. Узнав об этом, потерпевшие обратились в полицию.
Сегодня после оглашения нового приговора фермера взяли под стражу в зале суда.
Приговор вступил в законную силу.

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