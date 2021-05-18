«Угрожает жизни пациентов»: в больнице Волгоградской области ищут разрушителей вертолетной площадки

Происшествия 18.05.2021 08:27
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18.05.2021 08:27
Руководство ГБУЗ «Урюпинская центральная больница» ищет свидетелей выходки вандалов, совершенной в период с 16 по 17 мая на территории учреждения здравоохранения. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованную в аккаунте больницы в соцсетях информацию, неизвестные лица разрушили ветроуказатель рядом с вертолетной площадкой. «Это оборудование установлено для ориентира воздушного транспорта, который занимается экстренной эвакуацией тяжелых стационарных больных из ЦРБ в медицинские учреждения области. Таким образом, поставлены под угрозу жизни пациентов города и района, находящихся на лечении в тяжелом состоянии», - пояснили в медучреждении. Свидетелей инцидента или обладателей какой-либо информации по этому поводу просят обратиться в администрацию ЦРБ.
Вертолетная площадка на территории Урюпинской ЦРБ была оборудована летом прошлого года. Ранее транспорт санитарной авиации приземлялся в районе бывшего аэропорта. В прошлом году санавиация совершила около трех десятков вылетов для спасения жизни тяжелых пациентов.
На фото: еще недавно яркий ветроуказатель помогал пилотам ориентироваться при посадке и взлете.
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