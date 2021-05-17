Экономика

Новый Volkswagen Tiguan. Откровенные отзывы владельцев

Экономика 17.05.2021 12:03 Реклама
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17.05.2021 12:03 Реклама


Volkswagen Tiguan – это абсолютно новый кроссовер, пришедший на смену Tiguan II поколения, имевшего большой успех в России последние пять лет и ставший самой массовой моделью бренда. Новая версия была рассчитана непосредственно на российский рынок, а потому сохранила лучшие решения.

Volkswagen Tiguan собран на уже проверенной модульной платформе MQB[1], сохранил свои компактные габариты 4509 x 1839 x 1675 мм и относительно невысокую массу до 1696 кг в снаряженном состоянии, что удобно для городской среды, а также внушительную колесную базу (2681 мм) и дорожный просвет до 200 мм, оптимальные для устойчивой и высокопроходимой езды во внедорожных условиях.

В новом Tiguan было решено сохранить надежно работающие в российском климате бензиновые двигатели 1.4-литровые (125 л.с.) + 6МКПП для переднеприводных моделей и 2.0-литроые (180, 220 л.с.) в паре с 7АКПП для полноприводных, а также 1.5-литровые (150 л.с.) с 6АКПП– для машин с обеими видами привода. 

Без изменений остался и пакет «зимних» опций, который высоко был оценен российскими автовладельцами, эксплуатирующими кроссовер в сложных климатических условиях севера и в холодные зимы. Обогрев руля, лобового стекла, сидений, зеркал заднего вида, генератора и форсунок стеклоомывателя предусмотрен уже в базовой комплектации нового Volkswagen Tiguan.

Изменений, которые вносились в конструкцию, системы управления и функционал комфорта кроссовера, оказалось намного больше: 

 Автомобиль внешне стал солиднее, получил комплект светодиодной оптики IQ.Light[5] с системой автоматического переключения режимов освещения, новые бампера и обвес, увеличенную радиаторную решетку и воздухозаборники. 

 Существенно расширился пакет электронных помощников: появился квазиавтопилот Travel Assist [6] с круиз-контролем, системами экстренного торможения, балансировки и удержания авто на полосе, ассистенты управления авто IQ.Drive[7], Lane Assist [8], Side Assist [9] и Area View [10], датчики света и дождя и 3-зонный Air Care Climatronic [11] дополнительной фильтрацией воздуха. Топовые комплектации получили ассистента контроля дистанции и рулевой привод с переменным передаточным отношением. Опции дорогих комплектаций можно докупать для бюджетных версий по необходимости.

 Система безопасности нового Volkswagen Tiguan теперь представлена автоматическим контролем дистанции, экстренным торможением, контролем давления в шинах, 6 подушками безопасности, ремнями с функцией контроля.

 Салон изменен максимально: появились многоцветная интерьерная подсветка, качественная обивка поверхностей (замша + кожа), настраиваемая полноцветная цифровая панель, мультифункциональный кожаный руль с кнопочной панелью, обновленная передняя консоль с дисплеем, кнопочным управление климатом, новая сенсорная мультимедиа MIB3[12] с дисплеем 6.5-9.2 дюйма, встроенной GPS [13]-навигационной системой, поддержкой Android Auto [14], Apple CarPlay [15] и голосового управления.
Мнения автолюбителей
Обновленный Volkswagen Tiguan появился на российском рынке в конце 2020 года. Этого времени недостаточно для того, чтобы сформировать всесторонне экспертное мнение автолюбителей. Однако на специализированных автомобильных ресурсах уже достаточно много отзывов о впечатлениях, которые получили водители, которым довелось провести немало часов за рулем нового кроссовера.



Чаще всего, среди «плюсов» Volkswagen Tiguan автовладельцы называют:

 надежность в любых технических и климатических условиях;
 безотказный двигатель;
 качественно работающую оптику;
 прекрасную динамику, отличный ход;
 оптимальную проходимость и управляемость;
 инновационные технические решения и характеристики;
 динамичный дизайн;
 удобство системы климат-контроля.

Из более подробных отзывов:

Ольга (Москва)
Очень мощный, поддается идеально тюнингу. Надежнейший двигатель и суперскорострельная АКПП (DSG7[3]) с двумя мокрыми сцеплениями.

Алексей (Томск)
Довольно динамичный автомобиль с небольшим расходом - для города самое то. Хороший дорожный просвет и внедорожные качества, которые в городе по зиме пригождаются частенько. Очень классная электроника, светодиодные фары просто бомба.

Максим
Удобный, эргономичный автомобиль, небольшой расход топлива, очень много места во втором ряду.



Новый Volkswagen Tiguan уже в салонах официального дилера Volkswagen Волга-Раст. Максимальная выгода при покупке в мае до 100 000 р. *

*Указанная выгода действительна для модели Новый Volkswagen Tiguan при покупке по Программе trade-in [16] (обмен старого автомобиля на новый) до 31.05.2021. Предложение не является публичной офертой.


Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст на Мамаевом Кургане по телефону: +7 8442 781-111.


Перевод:
[1] MQB - (англ. Modularer Querbaukasten, сокращенно MQB, транслитерация ЭмКьюБи), модульная поперечная матрица.
[2] TSI - (англ.) серия турбированных двигателей компании Volkswagen, транслитерация ТиЭсАЙ.
[3] DSG - (англ.) коробка передач прямого переключения, транслитерация ДиСиДжи.
[4] TDI- (англ.) тип двигателя, транслитерация ТиДиАй.
[5] IQ.Light - (англ.) светодиодные матричные фары, транслитерация Айкью.Лайт.
[6] Travel Assist  - (англ.) система которая, пытаясь удержать транспортное средство на выбранной трассе в полосе движения, транслитерация ТрэвэлАссист.
[7] IQ.Drive - (англ.) ассистенты управления авто, транслитерация АйкьюДрайв.
[8] LANE ASSIST - (англ.) система предупреждения о сходе с полосы движения, транслитерация Лане Ассист.
[9] Side Assist - (англ.) система контроля смены полосы движения, транслитерация Сайд Ассист.
[10] Area View - (англ.) система кругового обзора, транслитерация АреаИэйв.
[11] Air Care Climatronic  - (англ.) система   использует специальный фильтр салона и датчик качества воздуха для фильтрации пыльцы и запускает рециркуляцию воздуха, если воздух сильно загрязнен, или например, для блокирования запаха омывающей жидкости, транслитерация АйрКэйрКлиматроник.
[12] MIB3 - (англ.) сенсорная мультимедиа MIB3, транслитерация ЭмАйБи3.
[13] GPS - (англ.) спутниковая система навигации, транслитерация ДжиПиЭс.
[14] Android Auto- (англ.) умный сервис для водителей, позволяющий пользоваться приложениями с телефона даже за рулем, транслитерация Андроид Авто.
[15] Apple CarPlay - (англ.) система компании Apple, позволяющая подключить Iphone к мультимедиа адаптированному автомобилю для интеграции Siri и других служб в автомобиль, транслитерация Эпл Карплей.
[16] trade-in - (англ.) услуга, позволяющая сдать старый автомобиль и получить скидку при покупке новой машины, транслитерация Трэйд-ин.

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