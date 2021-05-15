Образование на пользу: экс-чиновники и депутаты Волгоградской области раскрыли свои зарплаты на новых постах
Борьба с коррупцией 15.05.2021 18:24
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15.05.2021 18:24
Комитет образования и науки Волгоградской области опубликовал средние зарплаты руководителей подведомственных учреждений за 2020 год. Как сообщает ИА «Высота 102», речь идет о директорах, заместителях директоров, главбухах колледжей, техникумов, училищ, школ-интернатов и других государственных учреждений.
Самой высокой зарплатой отличилась директор ГАУ ДПО «Волгоградская академия последипломного образования» Светлана Куликова – около 109 тысяч в месяц. На втором месте по размеру зарплаты – директор Волжского политехнического техникума Сергей Саяпин – 108,6 тысячи рублей, на третьем – директор Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина Сергей Лиховцев – 106,8 тысячи рублей. Руководитель Волгоградского технологического колледжа Оксана Петрова зарабатывает в среднем 105,2 тысячи рублей. Зарплата руководителя Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли Сергея Самохвалова составляла около 103 тысяч рублей. Николай Корнеев, директор Дубовского зооветеринарного колледжа получал 101 тысячу рублей. Надо отметить, что средние зарплаты директоров профессиональных училищ и школ-интернатов меньше почти в два раза. Самая маленькая зарплата - у директора профессионального училища №58 Светланы Кисилевой – всего 37 тысяч рублей.
К слову, некоторыми учреждениями в регионе руководят бывшие чиновники и депутаты, и, судя по размеру их зарплат, после ухода со своих постов и должностей они мало что потеряли. Так, бывший заместитель мэра Волгограда Александр Калинин зарабатывает 105 тысяч рублей в месяц в должности директора Волгоградского социально-педагогического колледжа. Экс-депутат Волгоградской областной думы Эдуард Давыдовский руководит казачьим кадетским корпусом имени Недорубова и получает почти 102 тысячи рублей. Аркадий Грушко, который ранее руководил комитетом по подготовке к ЧМ-2018 в администрации Волгоградской области, в должности директора ГАУ «Исторический парк – Россия-моя история» зарабатывал в прошлом году около 90 тысяч рублей в месяц.
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