Экономика

В ФНС России объяснили высокие показатели по сбору налогов в Волгоградской области

Экономика 13.05.2021 21:32
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13.05.2021 21:32


Значительный рост показателей сбора налога на доходы физических лиц в Волгоградской области во многом связан с мерами поддержки, которые были оказаны налогоплательщикам региона в 2020 году. Об этом, как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФНС России по Волгоградской области, заявил сегодня на расширенной коллегии ведомства в Волгограде заместитель руководителя ФНС России Александр Егоричев.
Сегодня на коллегии были подведены итоги работы налоговых органов Волгоградской области за 2020 год и 4 месяца 2021 года. Егоричев отметил, что несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию в условиях распространения пандемии, УФНС по Волгоградской области обеспечило в 2020 году в полном объеме поступления налоговых платежей в бюджет Российской Федерации и их положительные темпы роста. Общая сумма поступлений в федеральный бюджет от налогоплательщиков Волгоградской области составила 30,1 млрд рублей при темпе роста в 6%. Бюджетные назначения областного и муниципальных бюджетов обеспечены налоговыми поступлениями от налогоплательщиков Волгоградской области в размере 83,2 млрд рублей с темпом роста 4,8 %, что является самым высоким показателем среди субъектов Южного федерального округа. 
Замруководителя ФНС России отметил, что одним из основных источников пополнения бюджета Волгоградской области является НДФЛ, объем поступлений по которому по итогам 2020 года составил 37,6 млрд рублей с темпом роста 11,4 %, что выше среднероссийского показателя на 3,9 процентных пункта. Во многом это связано с мероприятиями системы поддержки, которые реализовывались Правительством Российской Федерации, отметил Егоричев. Так, объем выплаченных субсидий на выплату заработной платы налогоплательщикам Волгоградской области составил 1,4 миллиарда рублей. В целом налогоплательщикам оказаны меры поддержки на сумму более 5 миллиардов рублей. Александр Егоричев подчеркнул, что данные результаты стали возможны вследствие проведения на территории региона, совместно с областной администрацией, мероприятий по созданию чистой и конкурентоспособной среды.

Волгоградская область лидирует по ряду показателей работы, что позволяет региональным налоговым органам участвовать в различных пилотных проектах ФНС России, одним из которых является развитие цифровизации службы. 
Высокая оценка дана эффективной работе в Волгоградской области по снижению задолженности налогоплательщиков. Так, по итогам 2020 года она снижена на 18%, что является лучшим показателем в ЮФО. 
Отмечено, что количество выездных проверок в Волгоградской области с каждым годом снижается. Вместе с тем растет эффективность контрольных мероприятий. К примеру, в 2020 году средняя эффективность выездной проверки составила 17,6 млн рублей (рост на 29% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года). При этом средняя продолжительность проверки снизилась до 147 дней, что меньше на 53 дня, чем в среднем по России. Такие показатели, как отметили на коллегии, свидетельствуют о реализации риск-ориентированного подхода к проведению контрольных мероприятий и снижению административной нагрузки на бизнес в условиях пандемии.
Подводя итоги деятельности Управления ФНС России по Волгоградской области Александр Егоричев отметил, что коллектив управления справляется с поставленными перед службой задачами, что позволило по итогам 2020 года в рейтинге оценки эффективности деятельности территориальных управлений Федеральной налоговой службы занять 3 место в России и 1 место в Южном Федеральном округе. 
В своем выступлении руководитель УФНС России по Волгоградской области Роман Иванов отметил, что налогоплательщики региона показали свою устойчивость к внешним и внутренним факторам, несмотря на сложные экономические условия в период пандемии. Так, в соответствии с данными деклараций по налогу на прибыль за 2020 год, доходы организаций выросли на 47,6 млрд рублей или на 7,1% и составили 721,6 млрд рублей. База для исчисления налога на прибыль выросла на 8,8 млрд рублей или на 28,2 % и составила 40 млрд рублей. Как следствие вырос и налог к уплате, который составил 8 млрд рублей с ростом почти на 2 млрд рублей или 28%. Положительные темпы поступлений в бюджет сохраняются и в текущем году, отметил Иванов. 
Участие в расширенной коллегии ведомства приняли также начальник Межрегиональной инспекция ФНС России по Южному федеральному округу Арсен Абреков, первый заместитель губернатора Волгоградской области – председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Волгоградской области 
Ольга Устинова, а также заместители руководителя УФНС России по Волгоградской области и начальники территориальных налоговых органов области.

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