Общество

В Волгограде 83-летнего инвалида освободили от выплаты 130 тысяч рублей на ремонт соседям

Общество 14.05.2021 09:57
0
14.05.2021 09:57


Волгоградский областной суд отменил решение первой инстанции о взыскании с 83-летней Нины Волковой почти 130 тысяч рублей в пользу САО «РЕСО-Гарантия». Как сообщил ИА «Высота 102» сын пенсионерки Александр, на апелляционном слушании страховая компания отозвала свой иск против пожилой волгоградки. 
«Результатом мы довольны. Зачитали заявление РЕСО об отзыве иска, все стороны согласились. Мама в целом чувствует себя нормально, успокоилась. А до этого сильно переживала, были депрессия и истерики. От всего этого здоровье, конечно, не прибавилось. Со стороны страховой все это выглядело так, что мы не правы, но они нас пожалели. Поэтому осталось некоторое чувство неудовлетворенности, так как мы не считаем себя в чем-то виноватыми или нарушившими законодательство РФ», - комментирует Александр Волков.
Напомним, в конце января текущего года Ворошиловский районный суд вынес решение о взыскании с 83-летней Нины Павловны Волковой, инвалида третьей группы, 127400 рублей в пользу «РЕСО-Гарантии». Пенсионерку признали виновной в затоплении квартиры этажом ниже, которая была застрахована. Причиной аварии стала течь в трубе теплоснабжения, спрятанной под бетонной стяжкой пола. Нина Павловна не имела доступа к данным коммуникациям. Но суд посчитал, что внутриквартирные трубы теплоснабжения в зону ответственности эксплуатирующей организации не входят, и вина за случившееся лежит исключительно на собственнице квартиры. Юрист женщины обжаловал решение в апелляционной инстанции.          
После публикации ИА «Высота 102» этой истории, официальный представитель САО «РЕСО-Гарантия» опубликовал комментарий, в котором указал, что «в связи с открывшимися обстоятельствами организация не будет предъявлять к исполнению выданный судом лист». В своем письме он также уведомил, что изначально страховая компания предъявляла иск не персонально Нине Павловне, а по факту причинения ущерба. Помимо женщины соответчиком должно было выступить ТСЖ, но суд решил, что истцом будет только пенсионерка.
Однако Александр Волков опроверг данную информацию, подкрепив свои доводы документами досудебной претензии и исковым заявлением, в которых требования о компенсации ущерба адресованы только к 83-летней женщине.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Общество
14.05.2021 11:34
Общество 14.05.2021 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2021 10:53
Общество 14.05.2021 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2021 10:13
Общество 14.05.2021 10:13
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2021 09:18
Общество 14.05.2021 09:18
Комментарии

0
Далее
Общество
13.05.2021 17:46
Общество 13.05.2021 17:46
Комментарии

0
Далее
Общество
13.05.2021 17:06
Общество 13.05.2021 17:06
Комментарии

0
Далее
Общество
13.05.2021 12:46
Общество 13.05.2021 12:46
Комментарии

0
Далее
Общество
13.05.2021 12:38
Общество 13.05.2021 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
13.05.2021 09:50
Общество 13.05.2021 09:50
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2021 16:17
Общество 12.05.2021 16:17
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.05.2021 13:59
Общество 12.05.2021 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2021 13:54
Общество 12.05.2021 13:54
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2021 13:40
Общество 12.05.2021 13:40
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2021 10:16
Общество 12.05.2021 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2021 08:38
Общество 12.05.2021 08:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:57
Фермера в Волгоградской области осудили за наркоогородСмотреть фотографии
11:34
Депутатам регионов Юга России показали современное производство химических продуктов на основе природного минерала бишофитСмотреть фотографии
11:34
Семье ребенка-инвалида в Волжском предоставили квартиру по иску прокуратурыСмотреть фотографии
11:05
180 дней до 180-летия: юбилейные мероприятия Сбербанка пройдут с клиентами и для клиентовСмотреть фотографии
10:53
Волгоградское УФАС нашло новые «странности» в отношениях «Метроэлектротранса» и арендодателяСмотреть фотографии
10:47
Главу района в Волгоградской области поймали на махинациях с землейСмотреть фотографии
10:23
Спасался от удара: водитель иномарки сбил двух пешеходов в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:13
В Волжском соседи спасли пенсионерку от истощенияСмотреть фотографии
10:01
Билайн удвоил темпы развития сети в регионахСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде 83-летнего инвалида освободили от выплаты 130 тысяч рублей на ремонт соседямСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом пьяный водитель врезался в квадроцикл с 11-летним ребенкомСмотреть фотографии
09:18
Законы привлекательности ЖК «Волго-Дон»Смотреть фотографии
09:18
В Волгоградской области назвали самый проблемный город для поиска работыСмотреть фотографии
08:10
ПСБ открыл офис нового формата в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
21:32
В ФНС России объяснили высокие показатели по сбору налогов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:57
В Волгограде остановили «бесчинства» измотавших семью пенсионеров коллекторовСмотреть фотографии
19:00
МегаФон предложил российским пенсионерам постоянную скидку на связьСмотреть фотографии
17:46
Чтобы не было так больно: в Волгоградской области подешевели некоторые лекарстваСмотреть фотографии
17:06
«Извините и потерпите»: в селе Волгоградской области режим ЧС может продлиться до трех недельСмотреть фотографии
16:35
Депутаты Волгоградской облдумы хлопочут еще об одной обязательной прививке для детейСмотреть фотографии
16:13
Водитель "Audi Q7" протаранил дерево, забор и три иномарки в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:41
В Волгоградской области в «Путину» рыбу изымают килограммамиСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде и Волжском откроются новые сосудистые центрыСмотреть фотографии
14:07
Волгоградцу выстрелили в лицо из газового пистолета в очереди на автомойкуСмотреть фотографии
13:48
Жительница Волгоградской области умерла после общения с зараженным ковидом родственникомСмотреть фотографии
13:23
«Ростелеком» назвал победителей ежегодной Национальной премии «Бизнес как искусство»Смотреть фотографии
12:57
Неблагодарный волгоградец выкрал щенков у заводчицыСмотреть фотографии
12:46
Асфальт в центре Волгограда обвалился из-за проржавевших балокСмотреть фотографии
12:38
В Роспотребнадзоре Волгоградской области предупредили о реакции на вакцину от коронавирусаСмотреть фотографии
12:09
Главные врачи волгоградских больниц раскрыли свои зарплатыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 