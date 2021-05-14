Общество 14.05.2021 09:57
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14.05.2021 09:57
Волгоградский областной суд отменил решение первой инстанции о взыскании с 83-летней Нины Волковой почти 130 тысяч рублей в пользу САО «РЕСО-Гарантия». Как сообщил ИА «Высота 102» сын пенсионерки Александр, на апелляционном слушании страховая компания отозвала свой иск против пожилой волгоградки.
«Результатом мы довольны. Зачитали заявление РЕСО об отзыве иска, все стороны согласились. Мама в целом чувствует себя нормально, успокоилась. А до этого сильно переживала, были депрессия и истерики. От всего этого здоровье, конечно, не прибавилось. Со стороны страховой все это выглядело так, что мы не правы, но они нас пожалели. Поэтому осталось некоторое чувство неудовлетворенности, так как мы не считаем себя в чем-то виноватыми или нарушившими законодательство РФ», - комментирует Александр Волков.
Напомним, в конце января текущего года Ворошиловский районный суд вынес решение о взыскании с 83-летней Нины Павловны Волковой, инвалида третьей группы, 127400 рублей в пользу «РЕСО-Гарантии». Пенсионерку признали виновной в затоплении квартиры этажом ниже, которая была застрахована. Причиной аварии стала течь в трубе теплоснабжения, спрятанной под бетонной стяжкой пола. Нина Павловна не имела доступа к данным коммуникациям. Но суд посчитал, что внутриквартирные трубы теплоснабжения в зону ответственности эксплуатирующей организации не входят, и вина за случившееся лежит исключительно на собственнице квартиры. Юрист женщины обжаловал решение в апелляционной инстанции.
После публикации ИА «Высота 102» этой истории, официальный представитель САО «РЕСО-Гарантия» опубликовал комментарий, в котором указал, что «в связи с открывшимися обстоятельствами организация не будет предъявлять к исполнению выданный судом лист». В своем письме он также уведомил, что изначально страховая компания предъявляла иск не персонально Нине Павловне, а по факту причинения ущерба. Помимо женщины соответчиком должно было выступить ТСЖ, но суд решил, что истцом будет только пенсионерка.
Однако Александр Волков опроверг данную информацию, подкрепив свои доводы документами досудебной претензии и исковым заявлением, в которых требования о компенсации ущерба адресованы только к 83-летней женщине.
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